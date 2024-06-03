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РК и Африка должны объединить усилия для совместного роста. Преодолеть нынешний кризис и прийти к совместному процветанию можно посредством взаимовыгодного партнёрства с африканскими странами. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 4 июня на открытии саммита РК-Африка. Он особо подчеркнул, что такие проблемы как изменение климата, пандемии, стихийные бедствия, продовольственные кризисы и нестабильность цепочек поставок, можно преодолеть только посредством международного сотрудничества и солидарности. Совместный рост является первым из трёх основных направлений «создания общего будущего», которое станет общим принципом южнокорейско-африканского сотрудничества. Чтобы расти вместе, необходимо создать институциональную основу для взаимных обменов,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он призвал ускорить заключение Соглашения об экономическом партнёрстве и Рамочного соглашения о содействии торговле и инвестициям. В целях дальнейшего развития сотрудничества с африканскими странами РК увеличит размер официальной помощи развитию до 10 миллиардов долларов к 2030 году, а также выделит 14 миллиардов долларов на поддержку экспорта. Африка обладает молодым и динамичным населением, а у РК есть передовые технологии. Если объединить сильные стороны друг друга и найти устойчивые решения, можно вместе преодолеть глобальные проблемы и кризисы,- подчеркнул Юн Сок Ёль. В саммите РК-Африка принимают участие представители 48 стран.