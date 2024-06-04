РК приветствует призыв к перемирию между Израилем и Палестиной

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Правительство РК приветствует призыв президента США Джо Байдена к перемирию между властями Израиля и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом заявил 3 июня представитель министерства иностранных дел РК, высоко оценив усилия заинтересованных стран в подготовке данного плана. 31 мая Джо Байден призвал власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС принять новый план перемирия, состоящий из трёх этапов. Первый этап рассчитан на шесть недель. В этот срок в секторе Газа устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключённых. Израильские военные покидают населённые пункты в секторе Газа, и стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении огня. На втором этапе израильская сторона выводит свои войска из сектора Газа, палестинские группировки освобождают оставшихся заложников, а прекращение огня становится бессрочным. Третий этап предусматривает начало реализации плана восстановления сектора Газа.