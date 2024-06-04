Действие межкорейского соглашения от 2018 года приостановлено

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4 июня кабинет министров утвердил решение Совета национальной безопасности при президенте РК о полной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года. Причиной данного решения стала отправка Северной Кореей воздушных шаров с мусором и отходами на южнокорейскую территорию и глушение сигнала GPS в приграничных районах. Решение кабинета министров вступит в законную силу после утверждения президентом страны. Северокорейская сторона неоднократно нарушала положения соглашения, а в ноябре прошлого года признала его недействительным. Тогда же Сеул частично приостановил его действие в ответ на запуск Пхеньяном разведывательного спутника. Полная приостановка действия документа позволит Сеулу возобновить военные учения вблизи межкорейской границы и пропагандистское вещание на территорию Северной Кореи. Отмена бесполётных зон, предусмотренных соглашением, позволит возобновить деятельность по разведке и наблюдению в пограничных районах.