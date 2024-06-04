Китай осудил РК, США и Японию за заявления о Тайване

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Посольство Китая в РК выразило «решительное недовольство» тем, что представители РК, США и Японии делают «последовательные ошибочные заявления» по вопросам, касающимся Тайваня и Южно-Китайского моря. «Эти высказывания являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая»,- говорится в заявлении китайского посольства. На прошлой неделе высокопоставленные южнокорейские, американские и японские дипломаты встретились в США, где объявили, что выступают против любых попыток изменить сложившуюся ситуацию вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море. Затем министры обороны трёх стран в ходе встречи в Сингапуре призвали к миру и стабильности в Южно-Китайском море. Как отмечается в заявлении китайского диппредставительства, РК «регулярно вступает в сговор с США и Японией, что противоречит духу китайско-южнокорейского стратегического партнёрства и вредит развитию двусторонних отношений». Пекин призывает Сеул «соблюдать осторожность в своих словах и действиях по вопросам Тайваня и Южно-Китайского моря»,- подчёркивается в заявлении.