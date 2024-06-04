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Политика

Президент РК утвердил приостановку действия межкорейского соглашения

Write: 2024-06-04 14:50:50Update: 2024-06-04 17:48:44

Президент РК утвердил приостановку действия межкорейского соглашения

Photo : YONHAP News

4 июня президент РК Юн Сок Ёль утвердил решение кабинета министров о полной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года. Причиной данного решения стала отправка Северной Кореей воздушных шаров с мусором и отходами на южнокорейскую территорию и глушение сигнала GPS в приграничных районах. Как заявил премьер-министр РК Хан Док Су, действия Северной Кореи не только угрожают жизни и безопасности южнокорейских граждан, но и подрывают стабильность на Корейском полуострове. Северокорейская сторона неоднократно нарушала положения соглашения, а в ноябре прошлого года признала его недействительным. Тогда же Сеул частично приостановил его действие в ответ на запуск Пхеньяном разведывательного спутника. Отмена бесполётных зон, предусмотренных соглашением, позволила возобновить деятельность по разведке и наблюдению в пограничных районах. Полная приостановка действия документа позволит Сеулу возобновить военные учения вблизи межкорейской границы и пропагандистское вещание на территорию Северной Кореи. 
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