РК возобновит военную активность в приграничных районах

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РК вернёт к обычному уровню военную активность в районах вблизи военной демаркационной линии и северо-западных пограничных островов, которая была ограничена межкорейским соглашением о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщили 4 июня в министерстве обороны, пообещав принять «все возможные меры» для защиты жизней и безопасности южнокорейских граждан. Заявление было сделано после того, как президент страны Юн Сок Ёль утвердил решение правительства о полной приостановке действия военного соглашения. Вся ответственность за возникновение нынешней ситуации лежит на северокорейском режиме, и если Пхеньян попытается предпринять провокационные действия, южнокорейские вооружённые силы примут ответные меры,- заявили в министерстве обороны. Полная приостановка действия документа позволит Сеулу возобновить военные учения вблизи межкорейской границы и пропагандистское вещание на территорию Северной Кореи. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, установка стационарных громкоговорителей может занять несколько дней. Мобильные громкоговорители можно использовать немедленно. Дальнейшие меры, которые предпримет южнокорейская сторона, будут зависеть от действий Северной Кореи,- заявили в объединённом комитете начальников штабов.