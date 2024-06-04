По итогам саммита РК-Африка принята совместная декларация

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По итогам саммита РК-Африка, состоявшегося 4 июня, принята совместная декларация, которую огласили президент РК Юн Сок Ёль и президент Мавритании Мохамед ульд Шейх Эль-Газани. Как отмечено в документе, участники саммита, прошедшего под девизом «Создаём будущее вместе», определили шесть ключевых направлений сотрудничества. Это торговля и инвестиции, официальная помощь в целях развития, модернизация промышленности, цифровая трансформация, ответ на глобальные вызовы, мир и безопасность. С учётом того, что недра Африки хранят 30% мировых запасов минеральных ресурсов, участники саммита решили создать совместный орган для решения проблем с поставками ключевых полезных ископаемых. Кроме того, решено расширить участие южнокорейских компаний в крупномасштабных транспортных проектах в Африке, предусматривающих строительство автомобильных и железных дорог, а также морских портов. Для этого решено ускорить заключение Соглашения об экономическом партнёрстве и Рамочного соглашения о содействии торговле и инвестициям. В целях дальнейшего развития сотрудничества с африканскими странами РК увеличит размер официальной помощи развитию до 10 миллиардов долларов к 2030 году, а также выделит 14 миллиардов долларов на поддержку экспорта. Участники саммита подтвердили приверженность выполнению резолюций Совета Безопасности ООН и решили присоединиться к усилиям мирового сообщества по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.