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Политика

ВС РК возобновят учения в пограничных районах

Write: 2024-06-05 11:26:41Update: 2024-06-05 11:53:23

ВС РК возобновят учения в пограничных районах

После приостановки действия межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости Сеул намерен уже в июне возобновить военные учения вблизи демаркационной линии и северо-западных пограничных островов в Жёлтом море. Об этом сообщили 5 июня источники в южнокорейских военных кругах. Когда соглашение действовало, в пограничных районах существовали сухопутные и морские буферные зоны, в которых были запрещены артиллерийские и военно-морские учения, а также полевые манёвры. Кроме того, в районе границы были обозначены беспилотные зоны, чтобы предотвратить случайные столкновения самолётов. Войска морской пехоты, дислоцированные на северо-западных пограничных островах, планируют впервые с 2018 года провести учения с использованием самоходных гаубиц К-9. Ожидается, что сухопутные силы также проведут артиллерийские учения на трёх полигонах, расположенных в пределах бывшей буферной зоны. 
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