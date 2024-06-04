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Политика

РК стремится к партнёрству с Африкой в добыче ресурсов

Write: 2024-06-05 11:51:17Update: 2024-06-05 15:20:49

РК стремится к партнёрству с Африкой в добыче ресурсов

Photo : YONHAP News

РК стремится к установлению партнёрских отношений со странами Африки в добыче ключевых минеральных ресурсов. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 5 июня в Сеуле на бизнес-саммите РК-Африка, организованном министерством промышленности, торговли и энергетики и Корейской ассоциацией международной торговли. Интерес к Африке растёт на фоне дестабилизации глобальных цепочек поставок,- отметил южнокорейский лидер. Он поблагодарил представителей бизнеса РК и стран Африки, усилия которых помогли создать основу сотрудничества в интересах совместного процветания. Население, составляющее около полутора миллиардов человек, богатые природные ресурсы и стремление к экономическому развитию являются движущими силами роста Африки,- напомнил Юн Сок Ёль. Он предложил существенно увеличить объём торговли и инвестиций, чтобы сократить разрыв в экономическом развитии между РК и странами Африки. Для этого необходимо ускорить заключение Соглашения об экономическом партнёрстве и Рамочного соглашения о содействии торговле и инвестициям. В целях дальнейшего развития сотрудничества с африканскими странами РК увеличит размер официальной помощи развитию,- подчеркнул президент.
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