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С 2054 года население РК будет ежегодно сокращаться на 1%, а через сто лет оно составит менее 20 миллионов человек. Об этом говорится в отчёте национального статистического управления, опубликованном 6 июня. Данной прогноз эксперты объясняют влиянием низкой рождаемости и быстрого старения общества. К примеру, в 2022 году в провинции Кёнсан-Пукто были зарегистрированы 11 тысяч новорождённых и 26 тысяч умерших. То есть, естественная убыль населения составила 15 тысяч человек. По прогнозам экспертов, в 2052 году это соотношение изменится до 7 тысяч новорождённых на 44 тысячи смертей. Это самый худший показатель среди 17 крупных городов и провинций страны. В самой населённой провинции Кёнгидо естественная убыль населения составила в 2022 году 4 тысячи человек, но к 2052 году она увеличится в 31 раз больше - до 124 тысяч.