РК, США и Япония обсудили экономическую безопасность

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5 июня в американском городе Сан-Диего состоялось четвёртое заседание Диалога по экономической безопасности РК, США и Японии. В нём приняли участие заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ван Юн Чжон, старший директор по безопасности технологий Совета национальной безопасности Белого дома Тарун Чабра и советник секретариата кабинета министров Японии Ясуо Такамура. Обсуждались вопросы сотрудничества в укреплении цепочек поставок, развитии ключевых технологий и разработке основных минералов. Участники совещания отметили эффективность системы раннего оповещения о сбоях в цепочках поставок и договорились изучить возможность увеличения инвестиций в обеспечение поставок наиболее важных минералов. Они отметили необходимость реализации совместных проектов в области новых технологий и обмена информацией между национальными органами по защите технологий. Следующее заседание решено провести во второй половине этого года.