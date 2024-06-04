Юн Сок Ёль: Сеул будет реагировать на провокации Пхеньяна

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Опираясь на прочный союз с США и сотрудничество с мировым сообществом, РК будет решительно реагировать на провокации со стороны Пхеньяна. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 6 июня на церемонии по случаю Дня памяти погибших за родину. Она состоялась на Национальном кладбище в Сеуле. После запуска баллистических ракет и обстрела артиллерийскими снарядами Жёлтого моря Северная Корея «осуществила гнусную провокацию, которая была бы позором для любой нормальной страны, запустив на южнокорейскую территорию воздушные шары с мусором и отходами. Наше правительство не оставит без внимания северокорейские угрозы»,- отметил глава государства. Он подверг критике северокорейский режим за отказ пойти по пути прогресса. Это привело к тому, что РК «стала самой яркой страной в мире, в то время как земля к северу от военной демаркационной линии остаётся самой тёмной в мире»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Назвав северокорейцев «соотечественниками, живущими примерно в 50 километрах от Сеула», президент отметил, что они страдают от голода, лишены свобод и прав человека. Южнокорейский лидер подчеркнул, что сохранение памяти о героях, пожертвовавших собой ради своей страны, а также поддержка их семей, являются обязанностью государства.