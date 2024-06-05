Проблема прав человека в КНДР сохраняет актуальность

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Неотъемлемой частью построения мира на Корейском полуострове является улучшение ситуации с правами человека на Севере. Об этом заявил в интервью агентству Ёнхап глава Сеульского отделения Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джеймс Хинан. Напомнив об отсутствии физического доступа в Северную Корею, он отметил, что для мониторинга ситуации с правами человека в этой стране применяются иные методы. Это, в частности, опросы северокорейских беженцев. Хинан выразил обеспокоенность фактами принудительной репатриации северокорейцев из Китая на родину, отметив, что их дальнейшая судьба неизвестна. Северокорейские рабочие за рубежом трудятся в очень сложных условиях под жёстким наблюдением, подвергаясь насилию и не получая достойную оплату за свой труд. В июле он планирует представить доклад на тему принудительного труда северян за рубежом.