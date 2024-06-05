Россия высоко ценит отказ РК от поставок оружия Украине

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Россия высоко ценит отказ РК от прямых поставок летального оружия Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями 16 ведущих международных информационных агентств, в том числе, агентства Ёнхап. Она состоялась 5 июня в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. «Как и в отношениях с Италией, в работе с правительством РК мы не видим никакой русофобской позиции. Никаких поставок оружия в зону конфликта также нет. Мы это очень ценим»,- сказал Путин. Москва готова к улучшению отношений с Сеулом, которые охладились после того, как Сеул присоединился к инициативе США по введению санкций против России. «Это не наш выбор. Это выбор южнокорейского руководства. Канал открыт с нашей стороны»,- сказал президент России. Затронув отношения с Северной Кореей, он отметил, что Россия «будет их развивать». Что касается ядерной проблемы Северной Кореи, то она будет решена, когда Пхеньяну больше не будут угрожать,- отметил Путин.