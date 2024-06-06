Сеул возобновил пропагандистские передачи на Север

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РК возобновила пропагандистские радиопередачи в направлении Северной Кореи в ответ на неоднократные отправки Пхеньяном через межкорейскую границу воздушных шаров, заполненных мусором. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, радиопередачи возобновились во второй половине дня 9 июня. Ранее в тот же день соответствующее решение принял Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте РК. Правительство готово противостоять любым провокациям со стороны Северной Кореи, чтобы обеспечить национальную безопасность,- говорится в сообщении СНБ. Его заседание состоялось после того, как 8-9 июня с территории Северной Кореи было запущено 330 воздушных шаров с мусором, и 80 из них пересекли межкорейскую границу. Пропагандистское вещание в направлении Северной Кореи началось в 1963 году при президенте Пак Чон Хи, после чего неоднократно прекращалось и возобновлялось. В последний раз громкоговорители были демонтированы после подписания в 2018 году межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости.