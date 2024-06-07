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Корея: Юг-Север

Пхеньян угрожает контрмерами в ответ на действия Сеула

Write: 2024-06-10 10:32:06Update: 2024-06-10 13:24:41

Пхеньян угрожает контрмерами в ответ на действия Сеула

Photo : YONHAP News

Сеул «без сомнения столкнётся с серьёзным противодействием» со стороны Пхеньяна, если продолжит распространять пропагандистские листовки и транслировать передачи с помощью громкоговорителей на приграничные районы Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 9 июня агентством ЦТАК. Северная Корея переправила через границу около 7,5 тонн обычного мусора, не содержащего ничего, связанного с политической пропагандой, в отличие от антипхеньянских пропагандистских листовок, рассылаемых северокорейскими беженцами, которые живут в РК. Южнокорейцы «будут испытывать горький стыд от сбора макулатуры, и это будет их повседневной работой». Пхеньян планировал прекратить отправку воздушных шаров с мусором, но «ситуация изменилась», когда Юг возобновил пропагандистское вещание через границу,- говорится в заявлении.
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