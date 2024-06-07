Президент РК отправился в Центральную Азию

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10 июня президент РК Юн Сок Ёль отправился с государственными визитами в Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Главная цель поездки – обеспечение стабильных поставок ключевых минеральных ресурсов. Три страны Центральной Азии являются крупными производителями природного газа, урана, лития и другого важного сырья. Южнокорейского лидера сопровождает делегация деловых кругов, в составе которой представители более чем 60 южнокорейских компаний. 10 июня в Ашхабаде пройдут переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. По их итогам будут подписаны документы об активизации двустороннего экономического сотрудничества. 11 июня южнокорейский президент отправится с трёхдневным визитом в Астану, где пройдут переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по вопросам углубления двустороннего стратегического партнёрства. В программе визита - встречи с этническими корейцами и южнокорейскими бизнесменами, работающими в Казахстане. 13 июня президент РК отправится в Ташкент. Там запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и двусторонний бизнес-форум. В ходе визита планируется объявить о запуске инициативы под названием K-Silk Road, направленной на создание новой модели сотрудничества путём соединения южнокорейских инновационных возможностей с богатыми ресурсами Центральной Азии. Это третья по счёту региональная инициатива администрации Юн Сок Ёля после Индо-Тихоокеанской стратегии и Инициативы солидарности РК-АСЕАН. В следующем году в Сеуле планируется проведение саммита РК и всех пяти стран Центральной Азии, включая Кыргызстан и Таджикистан.