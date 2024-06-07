РК и США проведут третий раунд обсуждения расходов на оборону

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С 10 по 12 июня РК и США проведут в Вашингтоне третий раунд переговоров по подготовке нового двустороннего Соглашения о специальных мерах, которое вступит в силу в 2026 году. Документ определяет, в частности, доли сторон в расходах на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Первый раунд состоялся в апреле этого года в Гонолулу, а второй раунд – в мае в Сеуле. Делегации на переговорах возглавляют представитель министерства иностранных дел РК по распределению расходов на оборону Ли Тхэ У и заместитель помощника госсекретаря США по соглашениям в сфере безопасности Линда Спехт. Детали переговоров не раскрываются. Их начало почти за два года до истечения срока действия нынешнего соглашения ряд экспертов связывают с желанием Сеула завершить переговоры до президентских выборов в США. У Дональда Трампа велики шансы вернуться в Белый дом, а в период своего предыдущего президентского срока он требовал увеличить южнокорейскую долю расходов на содержание воинского контингента США в пять раз.