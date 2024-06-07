К 2040 году экономика РК может начать сокращаться

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Если в ближайшее время не произойдёт роста производительности труда за счёт инноваций, уже к 2040 году экономический рост в РК может стать отрицательным. Об этом предупреждают эксперты Центра экономических исследований Банка Кореи. В подготовленном ими отчёте говорится, что расходы южнокорейских компаний на исследовательскую деятельность составляют 4,1% валового внутреннего продукта страны. По этому показателю РК занимает второе место в мире. На её долю приходятся 7,6% патентных заявок в США – четвёртое место в мире. При этом среднегодовые темпы роста производительности труда сократились с 6,1% в период с 2001 по 2010 год до 0,5% в период с 2011 по 2020 год. На фоне ухудшения внешних условий торговли и усиления технологической конкуренции южнокорейские компании стали больше внимания уделять краткосрочной выгоде, сократив расходы на фундаментальные исследования. Ситуация усугубляется низкой рождаемостью и быстрым старением общества. Для того, чтобы её улучшить, компании должны увеличить расходы на фундаментальные исследования и внести серьёзные изменения в системы финансирования и развития предпринимательства,- говорится в докладе Банка Кореи.