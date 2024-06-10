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В мире

Посол РФ в РК: Сеул хочет восстановления отношений с Москвой

Write: 2024-06-11 10:35:43Update: 2024-06-11 11:57:28

Посол РФ в РК: Сеул хочет восстановления отношений с Москвой

Photo : YONHAP News

Сеул хочет восстановления отношений с Москвой, но его сдерживают отношения с Вашингтоном. Об этом заявил посол России в РК Георгий Зиновьев в интервью российскому агентству RTVI. «Заинтересованность Сеула заключается в том, чтобы конфликт на Украине поскорее закончился, и чтобы скорее вернулись времена, которые были до его начала»,- отметил посол. Отвечая на вопрос, почему Сеул не поддерживает мирные планы Китая или стран Африки по Украине, дипломат отметил, что в этом вопросе, как и в вопросе отношений с Москвой, его сдерживают отношения с США. Он выразил надежду на то, что РК и впредь не будет поставлять Украине летальное оружие. Несмотря на то, что РК формально поддерживает так называемую «формулу мира» Владимира Зеленского, в стране есть понимание, что она не приведёт к прекращению конфликта. «Максимум, что РК может сделать, это оставить некоторое пространство для манёвра в двусторонних отношениях с Россией, которые Сеулу важны, и оставить перспективу их возобновления по окончании кризиса на Украине.», - добавил Зиновьев.
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