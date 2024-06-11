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РК и Туркменистан будут развивать партнёрские отношения в интересах обеих стран. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президентов двух стран Юн Сок Ёля и Сердара Бердымухамедова, которые состоялись 10 июня в Ашхабаде. Участники саммита договорились совместно продвигать инициативу K-Silk Road, направленную на создание новой модели сотрудничества путём соединения южнокорейских инновационных возможностей с богатыми ресурсами Центральной Азии. В ходе саммита обсуждались региональные и глобальные проблемы, а также вопросы расширения и углубления двустороннего сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Сердар Бердымухамедов поддержал план Сеула по превращению Корейского полуострова в зону мира, а также идею проведения в Сеуле саммита с участием лидеров РК и пяти стран Центральной Азии, включая Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. По окончании саммита в присутствии двух лидеров подписаны восемь документов о сотрудничестве, в том числе, Рамочное соглашение о содействии торговле и инвестициям.