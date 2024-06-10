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Политика

РК и США согласовали общие принципы ядерного сдерживания

Write: 2024-06-11 13:12:44Update: 2024-06-11 16:00:18

РК и США согласовали общие принципы ядерного сдерживания

Photo : YONHAP News

Южнокорейско-американская консультативная группа по ядерной безопасности, третье заседание которой состоялось 10 июня в Сеуле, завершила рассмотрение совместного документа об общих принципах ядерного сдерживания. Как сообщили в министерстве обороны РК, документ устанавливает процедуры и принципы укрепления и поддержания надёжного и эффективного ядерного сдерживания. В ходе заседания группы стороны обсудили совместное планирование и реализацию предложений по интегрированию атомного и обычного вооружений союзников. Они подтвердили, что совмещение высокотехнологического южнокорейского обычного вооружения и американских ядерных вооружений укрепит потенциал сдерживания ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи,- говорится в сообщении. Полный текст документа не опубликован, поскольку он включает данные, подпадающие под категорию военной тайны. Следующее заседание группы пройдёт в США в конце текущего года.
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