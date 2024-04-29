Солдаты из КНДР пересекли межкорейскую границу

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Около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны и вернулись обратно после предупредительных выстрелов южнокорейских военных. Как сообщил 11 июня журналистам представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ли Сон Чжун, инцидент произошёл 9 июня около 12:30 на центральном участке межкорейской границы. По мнению южнокорейских военных, северокорейцы пересекли границу непреднамеренно. Скорее всего, они проводили какие-то инженерные работы, поскольку в руках у многих из них были рабочие инструменты. В настоящее время демилитаризованная зона покрыта травой и кустами, из-за чего знаки военно-демаркационной линии не всегда видны. После предупредительных выстрелов никакой активности с северокорейской стороны границы не замечено,- добавил полковник Ли Сон Чжун. Военно-демаркационная линия горизонтально делит пополам демилитаризованную зону, установленную в соответствии с соглашением о перемирии в Корейской войне 1950-53 годов.