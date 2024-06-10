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Политика

Саммит РК и Казахстана поможет укреплению сотрудничества

Write: 2024-06-11 15:13:31Update: 2024-06-11 15:59:43

Саммит РК и Казахстана поможет укреплению сотрудничества

Photo : YONHAP News

Предстоящие 12 июня переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут сосредоточены на путях укрепления сотрудничества двух стран в экономике, технологиях, сельском хозяйстве и защите окружающей среды. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в письменном интервью, опубликованном 11 июня в газетах «Эгемен Казахстан» и «Казахстанская правда». Южнокорейский лидер отметил, что РК активно открывает доступ к передовым отраслям промышленности, выразив надежду на то, что между РК и Казахстаном активизируется обмен рабочей силой. В целях содействия туризма будут возобновлено прямое авиасообщение между Сеулом и Астаной, столицей Казахстана, приостановленное из-за пандемии COVID-19,- добавил Юн Сок Ёль. Он осудил ядерные разработки Северной Кореи как угрозу международному режиму нераспространения, назвав Казахстан «глобальной моделью денуклеаризации». После обретения независимости в 1991 году Казахстан закрыл ядерный полигон и отказался от ядерного оружия. Казахстан станет вторым этапом поездки Юн Сок Ёля по странам Центральной Азии.
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