РК будет углублять экономические связи с Туркменистаном

Photo : YONHAP News

Промышленные технологии РК в сочетании с богатыми ресурсами Туркменистана могут создать экономическую синергию между двумя странами, особенно в таких секторах как энергетика и добыча ископаемых ресурсов. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 11 июня на бизнес-форуме в Ашхабаде. Он призвал южнокорейские компании активно участвовать в энергетических и промышленных проектах Туркменистана. Юн Сок Ёль выразил надежду на расширение деловых связей двух стран за счёт расширения авиасообщения и сотрудничества в судостроении. На прошлой неделе РК и Туркменистан договорились увеличить число прямых рейсов между Сеулом и Ашхабадом с нынешних двух до пяти в неделю. В сентябре 2023 года Корейская ассоциация морского оборудования и компания Balkan Shipyard подписали контракт на сумму 42 миллиона долларов на строительство двух многоцелевых судов авианосного класса водоизмещением 6.100 тонн, которые в настоящее время строятся на государственной верфи Туркменистана.