Рост занятости в РК в мае минимальный за три года

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По данным национального статистического управления, опубликованным 12 июня, численность занятого населения РК составила в конце мая текущего года 28 млн 915 тыс. человек, что на 80 тысяч человек больше, чем годом ранее. Это минимальный прирост с февраля 2021 года, когда на рынок труда влияла пандемия коронавируса. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 265 тысяч рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 173 тысячи человек, а в возрастной категории от 40 до 49 лет на 114 тысяч. В мае в производственном секторе появилось 38 тысяч, а в гостиничном и ресторанном бизнесе 80 тысяч новых рабочих мест. При этом в сфере оптовой и розничной торговли число рабочих мест сократилось на 73 тысячи, а в строительном секторе на 47 тысяч в годовом исчислении. Уровень занятости составил 63,5% трудоспособного населения от 15 до 64 лет, оставшись на уровне прошлого года. Занятость среди молодёжи до 29 лет сократилась на 0,7% по сравнению с прошлым годом, составив 46,9%. Уровень безработицы вырос за тот же период на 0,3%, составив 3% трудоспособного населения. Численность безработных составила 884 тысячи человек, увеличившись за год на 97 тысяч человек.