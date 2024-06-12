РК и Казахстан будут сотрудничать в добыче минеральных ресурсов

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РК и Казахстан будут сотрудничать в добыче и поставках важнейших минеральных ресурсов. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров президентов двух стран Юн Сок Ёля и Касыма-Жомарта Токаева, состоявшихся 12 июня в Астане. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество на всех этапах, от совместной разведки до использования важнейших полезных ископаемых. Выступая на итоговой пресс-конференции, южнокорейский лидер отметил, что две страны объединят богатые минеральные ресурсы Казахстана с передовыми технологиями РК. Казахстан, крупный производитель нефти и природного газа, обладает также большими запасами урана, хрома, титана и редкоземельных металлов, что делает эту страну важным партнёром южнокорейских производителей полупроводников и аккумуляторов,- отметил Юн Сок Ёль. Лидеры двух стран договорились также о сотрудничестве в энергетическом секторе, в частности, в производстве электроэнергии с низким уровнем выбросов. Юн Сок Ёль и Касым-Жомарт Токаев обсудили пути реализации инициативы Сеула K-Silk Road, направленной на объединение инновационного потенциала РК с ресурсами и потенциалом развития Центральной Азии. Они договорились участвовать в международных усилиях по противодействию ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи и блокировать их незаконное финансирование.