РК и США завершили третий раунд переговоров по расходам на оборону

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12 июня представители РК и США завершили третий раунд переговоров по подготовке нового Соглашения о специальных мерах, которое вступит в силу в 2026 году. Документ определяет, в частности, доли сторон в расходах на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове. Как сообщила глава делегации США, заместитель помощника госсекретаря по соглашениям в сфере безопасности Линда Спехт, было проведено «конструктивное обсуждение вопросов, требующих деликатного подхода и единства мнений». В проекте соглашения зафиксирована крепость военного союза двух стран, которая лежит в основе мира в регионе,- добавила она. Сеул стремится завершить переговоры о новом соглашении до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года. У Дональда Трампа велики шансы вернуться в Белый дом, а в период своего предыдущего президентского срока он требовал существенно увеличить южнокорейскую долю расходов на содержание воинского контингента США.