РК будет углублять стратегическое партнёрство с Узбекистаном

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РК будет искать пути укрепления экономических связей с Узбекистаном посредством расширения сотрудничества в поставках полезных ископаемых и передаче передовых технологий. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в письменном интервью узбекскому государственному информационному агентству «Дунё». Узбекистан обладает высоким потенциалом роста, имея богатые природные ресурсы и занимая стратегическое положение на стыке Азии и Европы. Несмотря на глобальный кризис, у РК и Узбекистана есть все возможности для укрепления сотрудничества,- отметил южнокорейский лидер. Он напомнил, что в 2019 году двусторонние отношения были повышены до уровня особого стратегического партнёрства. Узбекистан – единственная страна в Центральной Азии, имеющая столь высокий уровень сотрудничества с РК. Помимо Узбекистана, особое стратегическое партнёрство установлено с Индией, Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. В ходе предстоящего визита в Узбекистан планируется обсудить пути развития двусторонних отношений в различных сферах, таких как энергетика, наука и технологии, образование, здравоохранение, борьба с изменением климата и охрана окружающей среды,- сказал Юн Сок Ёль.