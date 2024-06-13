Юн Сок Ёль: РК и Узбекистан будут обмениваться молодыми талантами

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Правительство РК поддержит обмены между молодёжными стартапами и молодыми техническими талантами РК и Узбекистана. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 13 июня на диалоге с молодыми предпринимателями в Инновационном центре предпринимательства U-ENTER в Ташкенте. Центр был создан в рамках программы официальной помощи развитию Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), на реализацию которой было выделено 5,5 миллионов долларов. Южнокорейский лидер подчеркнул важность развития новых талантов в области передовых технологий и пообещал оказать поддержку подготовке специалистов в рамках молодёжных программ KOICA. «В эпоху цифровой трансформации стартапы, применяющие передовые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, будут лидировать в экономическом росте»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. 14 июня южнокорейский лидер обсудит пути активизации двусторонних экономических связей с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.