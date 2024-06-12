KERI: Рост экономики РК составит этом году 2,4%

Photo : YONHAP News

13 июня Корейский институт экономических исследований (KERI) повысил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,0% до 2,4%. Эксперты института отметили улучшение показателей экспортной отрасли на фоне положительных изменений на мировом рынке. В связи с ростом спроса на технологии искусственного интеллекта они ожидают продолжение роста поставок полупроводников. Между тем, восстановления внутреннего рынка можно ожидать лишь после того, как нормализуется ситуация с потребительскими ценами, валютным курсом и высокой учётной ставкой. Процесс восстановления замедляется из-за сложных экономических условий. Среди рисков отмечаются затягивание экономического спада в Китае и сложность ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экспертов института, рост потребления в частном секторе, на который приходится самая большая доля внутреннего рынка, составит в этом году лишь 1,9%. Инвестиции в производственные мощности, как ожидается, вырастут на 3,1%.