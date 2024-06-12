Министр обороны РК посетит Румынию и Польшу

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С 17 по 22 июня министр обороны РК Син Вон Сик посетит Румынию и Польшу. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, на 19 июня назначена встреча с министром обороны Румынии Ангелом Тылвэром. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, в том числе, возможные поставки самоходных артиллерийских установок К-9, боевых машин пехоты Redback, танков К-2 и систем ПВО, к которым румынские военные проявляют интерес. В этот же день состоится встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаком. С 19 по 21 июня министр посетит Польшу. 20 июня Син Вон Сик и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш проведут второе заседание совместного комитета РК и Польши по обороне и оборонной промышленности. Первое заседание проходило в июне прошлого года в Сеуле. Помимо этого, министр посетит аэродром Минск-Мазовецкий, где размещены поставленные РК истребители FA-50, а также примет участие в стратегическом диалоге двух стран.