РК и Узбекистан будут развивать стратегическое партнёрство

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РК и Узбекистан будут развивать отношения особого стратегического партнёрства, установленные в 2019 году. Они расширят сотрудничество в добыче и поставках полезных ископаемых, строительстве объектов промышленного производства и энергетики. Договорённости по этому поводу достигнуты в ходе переговоров президентов РК и Узбекистана Юн Сок Ёля и Шавката Мирзиёева, состоявшихся 14 июня в Ташкенте. Южнокорейский лидер отметил, что Узбекистан динамично развивается, являясь самой густонаселённой страной Центральной Азии. Возраст более половины 36-миллионного населения Узбекистана не превышает 30 лет. Юн Сок Ёль и Шавкат Мирзиёев обсудили также ситуацию на Корейском полуострове и договорились стремиться к денуклеаризации Северной Кореи. По итогам саммита подписаны документы о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, участии южнокорейских компаний в строительстве автомобильных дорог и объектов водоснабжения на территории Узбекистана. Кроме того, Узбекистан будет поставлять в РК такие полезные ископаемые как уран и вольфрам. По окончании саммита главы двух государств присутствовали на открытии бизнес-форума с участием представителей правительств и деловых кругов двух стран.