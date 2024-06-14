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Политика

РК и Узбекистан будут развивать стратегическое партнёрство

Write: 2024-06-14 17:25:19Update: 2024-06-14 17:34:48

РК и Узбекистан будут развивать стратегическое партнёрство

Photo : YONHAP News

РК и Узбекистан будут развивать отношения особого стратегического партнёрства, установленные в 2019 году. Они расширят сотрудничество в добыче и поставках полезных ископаемых, строительстве объектов промышленного производства и энергетики. Договорённости по этому поводу достигнуты в ходе переговоров президентов РК и Узбекистана Юн Сок Ёля и Шавката Мирзиёева, состоявшихся 14 июня в Ташкенте. Южнокорейский лидер отметил, что Узбекистан динамично развивается, являясь самой густонаселённой страной Центральной Азии. Возраст более половины 36-миллионного населения Узбекистана не превышает 30 лет. Юн Сок Ёль и Шавкат Мирзиёев обсудили также ситуацию на Корейском полуострове и договорились стремиться к денуклеаризации Северной Кореи. По итогам саммита подписаны документы о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, участии южнокорейских компаний в строительстве автомобильных дорог и объектов водоснабжения на территории Узбекистана. Кроме того, Узбекистан будет поставлять в РК такие полезные ископаемые как уран и вольфрам. По окончании саммита главы двух государств присутствовали на открытии бизнес-форума с участием представителей  правительств и деловых кругов двух стран. 
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