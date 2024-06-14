Правительство РК стремится привлечь в страну иностранных туристов

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17 июня правительство РК объявило программу мер по привлечению в страну иностранных туристов. Они направлены на оптимизацию процедур въезда и улучшение работы индустрии гостеприимства. Хотя число иностранных туристов восстановилось до допандемийного уровня, доходы от туризма пока меньше, чем в 2019 году. Это связано с переходом от групповых туров к индивидуальным поездкам. Чтобы сохранить тенденцию к восстановлению, правительство планирует сократить сроки выдачи виз для граждан стран с растущим спросом на поездки в РК, увеличив количество визовых центров. Для упрощения въезда будет расширена система электронных виз и применение автоматизированных технологий считывания паспортов. Кроме того, планируется увеличить число международных рейсов из провинциальных аэропортов РК. Активизируется работа службы доставки багажа туристов со станций скоростных поездов KTX в отели, появятся транспортные карты для использования в крупных городах в течение нескольких дней. Планируется также упростить систему въезда для пассажиров круизных лайнеров.