Путин: Россия и КНДР готовы к тесному взаимодействию

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Россия и КНДР «готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными»,- говорится в статье, которую президент России Владимир Путин написал для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» в преддверии визита в Пхеньян. Её текст опубликован на сайте kremlin.ru. «Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям»,- подчёркивается в статье. Российский президент пообещал поддерживать КНДР в борьбе за независимость и право самостоятельно выбирать путь развития. Для этого две страны будут развивать гуманитарное взаимодействие, в том числе, между вузами, наращивать туризм, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Владимир Путин выразил уверенность в том, что общими усилиями Москвы и Пхеньяна удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что поможет развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, а в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств.