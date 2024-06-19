РК и Китай обсуждают вопросы безопасности в формате 2+2

18 июня в Сеуле проходят переговоры высокопоставленных представителей внешнеполитических и оборонных ведомств РК и Китая в формате 2+2. В переговорах участвуют первый заместитель министра иностранных дел РК Ким Хон Гюн и заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, а также начальник управления международных связей министерства обороны РК Ли Сын Бом и заместитель начальника управления международного военного сотрудничества Центрального военного совета Китая Чжан Баоцюнь. Они обсуждают двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в мире. Договорённость о проведении встречи в данном формате была достигнута в ходе переговоров президента РК Юн Сок Ёля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна, которые состоялись в мае в рамках южнокорейско-китайско-японского саммита. Подобные встречи проводились в 2013 и 2015 годах.