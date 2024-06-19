РК на 20-м месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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РК заняла 20-е место из 64-х стран в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Ranking). Это лучший показатель для страны с 1997 года, когда она была включена в рейтинг, который составляется ведущим европейским Институтом менеджмента в Лозанне. На первом месте Сингапур. Далее следуют Швейцария, Дания, Ирландия и Гонконг. США заняли 12-е место, Китай - 14-е, Япония - 38-е. Германия опустилась с 22-й на 24-ю позицию. В этом году РК поднялась на восемь строчек по сравнению с прошлым годом. Если оценивать только страны с валовым национальным доходом на душу населения более 30 тысяч долларов и с численностью населения более 50 миллионов человек, то РК занимает второе место после США. Это на одну позицию выше, чем в прошлом году. Среди 30-ти стран с населением более 20 миллионов человек РК поднялась на две ступени, на седьмое место.