Россия и КНДР подпишут соглашение о стратегическом партнёрстве

Photo : KBS News

18-19 июня президент России Владимир Путин посетит Северную Корею с государственным визитом по приглашению лидера страны Ким Чон Ына. Сообщение об этом опубликовали 17 июня российские и северокорейские СМИ. Как сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в ходе предстоящего визита будет подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. Оно придёт на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов. Новое соглашение будет учитывать «глубокую эволюцию геополитической ситуации в мире и регионе». Оно будет следовать всем основным принципам международного права, не будет носить никакого провокационного характера и не будет напрямую направлено против какой-либо страны. Соглашение будет сосредоточено на обеспечении стабильности в Северо-Восточной Азии,- пояснил Юрий Ушаков. Из Пхеньяна Владимир Путин отправится в Ханой. Государственный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга состоится 19-20 июня.