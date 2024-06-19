РК и Китай обсудили вопросы безопасности в формате 2+2

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18 июня в Сеуле состоялись переговоры высокопоставленных представителей внешнеполитических и оборонных ведомств РК и Китая в формате 2+2. В них приняли участие первый заместитель министра иностранных дел РК Ким Хон Гюн и заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, а также начальник управления международных связей министерства обороны РК Ли Сын Бом и заместитель начальника управления международного военного сотрудничества Центрального военного совета Китая Чжан Баоцюнь. Участники переговоров обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе и в мире. Особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове, которая обострилась из отправки Севером воздушных шаров с мусором и отходами и последовавшим затем решением Сеула приостановить действие военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Южнокорейские представители призвали Китай играть конструктивную роль в урегулировании северокорейских проблем и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.