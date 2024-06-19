Стоимость жизни в РК выше средней по ОЭСР

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Цены на базовые бытовые нужды, связанные с едой, одеждой и жильём, в РК примерно на 60% выше средних по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Особенно это касается яблок, мяса и некоторых видов одежды. Стоимость недвижимости более чем на 20% выше, чем в среднем по ОЭСР. При этом стоимость коммунальных услуг ниже, чем в других странах ОЭСР. Об этом сообщили в Банке Кореи, посоветовав найти решения данной проблемы с помощью улучшения структуры распределения или импорта. В период с декабря 2020 по май этого года совокупный рост цен на бытовые нужды составил 16,4%, в то время как общий рост потребительских цен составил 13,7%. По данным аналитического подразделения британской издательской группы Economist Group, цены на одежду в РК выше средних по ОЭСР на 61%, а на продукты питания - на 56%. Среди причин дороговизны южнокорейской сельскохозяйственной продукции в Банке Кореи отметили высокие затраты на производство из-за небольших размеров сельскохозяйственных угодий, высокую стоимость перевозок и ограниченный импорт.