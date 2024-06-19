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19 июня в Пхеньяне проходит саммит лидеров КНДР и России Ким Чон Ына и Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, после церемонии официальной встречи и совместного фотографирования в резиденции Кымсусан в течение полутора часов проходили переговоры в расширенном составе. Затем Владимир Путин и Ким Чон Ын продолжили общение в формате один-на-один. Как пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков, в таком формате главы государств имеют возможность обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы». К разговору по мере необходимости могут подключаться и члены делегаций. Перед началом переговоров лидеры КНДР и России выступили с краткими вступительными заявлениями для прессы. Ким Чон Ын в своём заявлении отметил, что КНДР и Россия в своих отношениях «достигают пика, который невозможно даже сравнить с периодом отношений между КНДР и СССР в прошлом веке». Он оценил визит российского президента как «наиболее значимый стратегический этап для мира и безопасности во всём мире». В ответ Владимир Путин поблагодарил КНДР «за последовательную и твёрдую поддержку российской политики, включая политику в отношении Украины». «Общение между двумя странами основано на равенстве и уважении взаимных интересов»,- отметил он, пригласив Ким Чон Ына провести следующий саммит в Москве.