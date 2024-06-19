Россия и КНДР заключили Договор о стратегическом партнёрстве

Photo : YONHAP News

По итогам северокорейско-российского саммита, состоявшегося 19 июня в Пхеньяне, подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Свои подписи под документом поставили председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент России Владимир Путин. Подписанный документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников,- заявил Владимир Путин по итогам саммита. Как сообщилось ранее, новый документ придёт на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов. Перед началом саммита, который сначала проходил в расширенном составе, а затем в формате один-на-один, лидеры КНДР и России выступили с краткими вступительными заявлениями для прессы. Ким Чон Ын в своём заявлении отметил, что КНДР и Россия в своих отношениях «достигают пика, который невозможно даже сравнить с периодом отношений между КНДР и СССР в прошлом веке». В ответ Владимир Путин отметил, что новый базовый документ станет основой отношений между двумя странами на долгосрочную перспективу. Он поблагодарил КНДР «за последовательную и твёрдую поддержку российской политики, включая политику в отношении Украины», и пригласил Ким Чон Ына провести следующий саммит в Москве.