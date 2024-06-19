Отношения КНДР и России вышли на уровень альянса

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Отношения между КНДР и Россией вышли на уровень альянса. Об этом заявил председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын, выступая 19 июня в Пхеньяне на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Она состоялась после саммита, по итогам которого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Ким Чон Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником», а президента России Владимира Путина – «самым дорогим другом корейского народа». Северокорейский лидер охарактеризовал подписанный договор как «документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера». Он выразил уверенность в том, что договор станет «движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира». В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с Северной Кореей, и что режим санкций ООН против Северной Кореи должен быть пересмотрен. Он назвал подписанный договор «по-настоящему прорывным документом, отражающим стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять отношения на новый качественный уровень». В договоре «поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления двусторонних связей на долгосрочную перспективу»,- отметил Владимир Путин.