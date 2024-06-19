КНДР и Россия восстановят союзнические отношения

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Северная Корея и Россия восстановят союзнические отношения. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын, выступая 19 июня в Пхеньяне на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Она состоялась после саммита, по итогам которого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Полный текст документа не опубликовали ни Пхеньян, ни Москва. Тем не менее, ясно, что он представляет собой декларацию о фундаментальном изменении характера отношений между двумя странами на фоне изменившегося международного порядка. Ожидается, что договор окажет влияние на ситуацию в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии. В своём выступлении на пресс-конференции Ким Чон Ын сказал, что двусторонние отношения вышли на уровень альянса. Пхеньян и Москва будут совместно реагировать на глобальные и национальные кризисы «с помощью согласованных совместных действий»,- отметил северокорейский лидер. Как заявил Владимир Путин, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве «предусматривает взаимную поддержку в случае вторжения в одну из стран-участниц». Он заявил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с Северной Кореей, и что режим санкций ООН против Северной Кореи должен быть пересмотрен. Путин назвал подписанный договор «по-настоящему прорывным документом, отражающим стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять отношения на новый качественный уровень». В договоре «поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления двусторонних связей на долгосрочную перспективу»,- отметил Владимир Путин. Северокорейский лидер охарактеризовал подписанный договор как «документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера». Он выразил уверенность в том, что договор станет «движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира». По итогам саммита, который сначала проходил в расширенном составе, а затем в формате один-на-один, в присутствии лидеров двух стран подписаны документы, предусматривающие сотрудничество в областях здравоохранения, медицинского образования и науки, а также строительство автомобильного моста через пограничную реку Туманган.