В Сеуле анализируют итоги саммита РФ-КНДР

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В Сеуле тщательно анализируют итоги переговоров лидеров Северной Кореи и России Ким Чон Ына и Владимира Путина, состоявшихся 19 июня в Пхеньяне. Об этом заявил высокопоставленный представитель южнокорейского правительства, напомнив, что северокорейский и российский лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, но ни одна из сторон не опубликовала его текст. В совместном заявлении для прессы Ким Чон Ын, говоря о двусторонних отношениях, использовал термин «альянс», а Владимир Путин заявил: «Если одна из сторон соглашения подвергнется вторжению, мы предоставим поддержку». Между тем, данные заявления вряд ли можно рассматривать как возможность «автоматического ввода войск». Скорее всего, «взаимная поддержка в случае вторжения» означает ядро союзнических отношений,- отметил представитель южнокорейского правительства. Россия ранее заключила соглашения о «всеобъемлющем стратегическом партнёрстве» с Вьетнамом и Монголией, но отношения с этими странами трудно рассматривать как военный союз.