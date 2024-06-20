КНДР и Россия окажут друг другу военную помощь

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«Если одна из двух сторон окажется в состоянии войны из-за вооружённого вторжения одной или нескольких стран, другая сторона безотлагательно предоставляет военную и другую помощь путём мобилизации всех имеющихся у неё средств в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, а также законов КНДР и России». Об этом говорится в статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанного 19 июня в Пхеньяне лидерами Северной Кореи и России. Текст документа опубликовало 20 июня агентство ЦТАК. Упомянутая в договоре статья 51 Устава ООН предусматривает, что все страны-члены ООН имеют неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону, если против них будет совершено вооружённое нападение.Новый договор требует, чтобы обе стороны не подписывали с третьими странами соглашения, которые ущемляют основные интересы друг друга, и не участвовали в таких действиях,- говорится в сообщении ЦТАК. После подписания договора российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с Северной Кореей, и что режим санкций ООН против Северной Кореи должен быть пересмотрен. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын отметил, что двусторонние отношения вышли на уровень альянса. Пхеньян и Москва будут совместно реагировать на глобальные и национальные кризисы.