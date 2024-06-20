Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

В РК готовятся к росту потребления электроэнергии

Write: 2024-06-20 11:36:33Update: 2024-06-20 11:37:37

В РК готовятся к росту потребления электроэнергии

Photo : YONHAP News

Правительство РК готовится к резкому росту спроса на электроэнергию. Как сообщили 20 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики, ожидается, что нынешним летом пик потребления электроэнергии составит 92,3 ГВт. Предполагается, что пиковое потребление придётся на вторую неделю августа. При этом допускается, что максимальная отметка может составить 97,2 ГВт, если в столичном регионе установится устойчивая жара, а на юге страны в связи с пасмурной погодой снизится выработка электроэнергии с помощью солнечных панелей. В стране действует 21 атомный реактор, а также множество объектов солнечной энергетики. Они позволяют достичь выработки электроэнергии объёмом 104,2 ГВт. Если резервов не хватит, то дополнительные 7,2 ГВт энергии можно обеспечить за счёт ввода в тестовую эксплуатацию газовой электростанции Тхонён и энергетического комплекса в Ульсане. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >