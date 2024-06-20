В РК улучшится управление иностранной рабочей силой

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Правительство РК улучшит управление иностранной рабочей силой, чтобы помочь решить проблему нехватки трудовых ресурсов, вызванную низкой рождаемостью и старением населения. Как заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 20 июня на правительственном совещании в Сэчжоне, подготовлен план оптимизации системы управления иностранной рабочей силой. Он составлен на основе сбора мнений на местах и обсуждений с экспертами. План предусматривает оперативное реагирование на краткосрочный спрос на рабочую силу и перераспределение обязанностей по управлению иностранной рабочей силой между профильными министерствами. В настоящее время в стране насчитывается около 560 тысяч иностранных рабочих, и их число будет расти,- отметил Хан Док Су. Правительство планирует предпринять активные усилия по привлечению иностранных работников в передовые отрасли путём материального стимулирования и облегчения визовых требований. Кроме того, планируется расширить список рабочих мест для иностранцев, окончивших южнокорейские вузы.