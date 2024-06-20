В мае в РК достигнут рекордный экспорт автомобилей

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Экспорт автомобилей южнокорейского производства составил в мае текущего года 6 млрд 490 млн долларов, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении. Как сообщили 20 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики, это новый рекорд для мая. Накопленный экспорт автомобилей за первые пять месяцев текущего года составил 30 млрд 810 млн долларов, что на 4,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост поставок эксперты объяснили популярностью экологически чистых автомобилей. Их экспорт вырос на 3,7% в годовом исчислении, составив в мае 2 млрд 180 млн долларов. Поставки автомобилей в Северную Америку увеличились, а в Европейский Союз, на Ближний Восток, в страны Азии, Центральной и Южной Америки сократились. Производство автомобилей снизилось на 2,4%, составив 372.810 единиц. Внутри страны проданы 141 тысяча автомобилей, что на 7,1% меньше в годовом исчислении.