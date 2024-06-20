Провинция Кёнсан-Пукто станет центром водородной экономики

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В районе города Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто будут созданы небольшой промышленный комплекс малых модульных реакторов и водородный промышленный кластер. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на 26-х по счёту общественных дебатах, которые состоялись 20 июня в университете Ённам в городе Кёнсане провинции Кёнсан-Пукто. Новые промышленные кластеры помогут развитию новых технологий и дадут толчок развитию местной экономики. На создание промышленного комплекса малых модульных реакторов правительство выделит 300 миллиардов вон (216,5 миллионов долларов), а на создание водородного промышленного кластера - 800 миллиардов вон (579 миллионов долларов). Для того, чтобы провинция Кёнсан-Пукто сделала новый шаг вперёд в своём развитии, крайне важно обновить её промышленную структуру. В дальнейшем она станет центром водородной экономики,- подчеркнул глава государства. Водородная экономика предполагает использование водорода в качестве ключевого источника энергии для транспорта, производства электроэнергии и промышленных процессов с целью снижения зависимости от ископаемого топлива и выбросов углекислого газа.